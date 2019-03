Paolo Zancarli di Nerviano lascia la Lega: “Sono al Governo ma hanno tradito i principi fondamentali del movimento”. E fonda il suo gruppo indipendente “Nerviano +” in Consiglio comunale.

Paolo Zancarli saluta il Carroccio, nuovo gruppo in Consiglio

“Non condivido la linea dell Lega a livello nazionale”. Questa la motivazione che ha portato Paolo Zancarli, storico esponente del Carroccio (già segretario cittadino, già consigliere di opposizione al fianco dell’oggi sindaco Massimo Cozzi e attualmente capogruppo di maggioranza) ha lasciare la Lega. Niente più tessera nè militanza. Ora Zancarli ha fondato il suo gruppo consigliare indipendente: si chiama “Nerviano +”.

La decisione è nata in seguito alla mancata adesione alla linea politica attuata a livello nazionale dai dirigenti della Lega – scrive Zancarli nella lettera di dimissioni -. Continuerò a lavorare sostenendo la maggioranza, rinnovamendo il sostegno al sindaco Massimo Cozzi e al programma elettorale che io stesso avevo contribuito a stilare”.

Le reazioni

Il segretario della Lega Nerviano Romano Panaccio, prendendo la parola, ha annunciato il sostituto di Zancarli: “Annuncio – ha dichiarato – che il nuovo capogruppo di maggioranza persona più adatta sia Claudio Cozzi. A lui un grosso in bocca al lupo e un ringraziamento a Zancarli per tutto quello ha fatto come militante e come consigliere comunale e sono certo si andrà avanti tutti insieme per sostenere la nostra Amministrazione comunale”.

“Pur non condividendo la scelta di Zancarli – è stato il commento del sindaco Cozzi -, personalmente lo ringrazio per quanto ha fatto e continuerà a fare in Consiglio. Ho fatto diversi anni di attività insieme a lui in opposizione, abbiamo lavorato bene insieme, lo considero un amico: lo ringrazio, sono certo darà il suo contributo per il bene di Nerviano e dei suoi cittadini”.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE