Parabigo: il consigliere del Movimento 5 Stelle Christian Vitali ha protocollato le sue dimissioni stamattina, mercoledì 5 febbraio. Nuovo “terremoto” nel Consiglio parabiaghese a pochi mesi dalle elezioni amministrative.

Le dimissioni di Vitali dal Consiglio di Parabiago

La sua è stata una scelta di coerenza e di linearità. “Demonizzare la ‘poltrona’ come luogo dove uno appoggia il sedere per non fare nulla è quanto più di disgustoso si possa fare – ha dichiarato Vitali – Un messaggio strasbagliato che non può passare con una superficialità come la si sta sta affrontando. Vogliamo agire così? Io inizio con le mie dimissioni”. Dimissioni che l’ex consigliere di opposizione ha protocollato in municipio proprio stamattina.

“Vogliamo meno poltrone? Iniziamo a tagliarci noi”

“In occasione del referendum sul taglio del parlamentari dovrei essere d’accordo con la linea del Movimento che vuole tagliare le cosiddette ‘poltrone’ – ha continuato Vitali – Ma non lo sono. Come faccio quindi a rimanere consigliere? Sarei solo ipocrita. Così, per coerenza, mi sono dimesso. Se vogliamo meno ‘poltrone’ dovremmo iniziare a dimetterci noi stessi del Movimento 5 Stelle. Io rimango attivista, ma non siederò più in Consiglio. Il mio è un segnale non una rottura col Movimento”.

Al suo posto, in linea teorica, dovrebbe entrare il primo dei non eletti, Sergio Di Napoli.

