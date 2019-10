Parabiago, è stata firmata nella giornata di ieri, venerdì 24 ottobre 2019, la nomina del nuovo assessore all’Urbanistica indicato da Forza Italia.

Parabiago: nominato Massimo Mondellini

Come scritto sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola da venerdì 25 ottobre 2019, il nuovo vicesindaco con le deleghe all’Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Agricoltura e Agenda 21 è il coordinatore della sezione locale di Forza Italia, Massimo Mondellini. Un ruolo, quello di assessore – ma ai Lavori pubblici – che aveva già rivestito dal 2005 al 2010. M il suo impegno politico era iniziato alla fine degli anni ’70, tanto è vero che in precedenza è stato consigliere comunale con il Partito Socialista.

Gli altri suoi incarichi nel corso degli anni

Negli ultimi dieci anni ha rivestito, quindi, incarichi amministrativi differenti tra cui essere Presidente della commissione urbanistica dal 2000 al 2005, oltre al ruolo di Presidente del Consiglio comunale. Dal 2014, invece, è Coordinatore della sezione locale di Forza Italia, incarico che riveste anche attualmente.

Professionalmente lavora presso la ASST Ovest Milano, impiego che lascerà tra qualche mese per aver raggiunto il diritto alla pensione, dopo 44 anni di servizio.

Le parole del sindaco

Dichiara a proposito il sindaco Raffaele Cucchi: “Con la nomina di Massimo Mondellini ad assessore, la Giunta è stata ricomposta della rappresentanza di Forza Italia. Auguro, quindi, al nuovo assessore e vicesindaco buon lavoro di squadra per questi ultimi intensi mesi di mandato amministrativo.”