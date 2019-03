Parabiago, Fratelli d’Italia pronto a costruire un’alternativa in vista delle elezioni dell’anno prossimo.

Parabiago, gli Stati Generali della Destra

Mercoledì 13 marzo 2019, Fratelli d’Italia parabiaghese ha convocato gli “Stati Generali della Destra”, che si sono svolti in via Matteotti nella Città della Calzatura.

Le parole di Polito

Giuliano Polito, esponente parabiaghese di Fratelli d’Italia e membro dell’Esecutivo Nazionale di Gioventù Nazionale, ha dichiarato: “Noi, con tutti coloro che vorranno partecipare, siamo pronti a costruire un’alternativa di Destra per Parabiago, che abbia una linea Nazionale e Popolare e che abbia per priorità la difesa della famiglia, del lavoro e della sicurezza”.

“Creare un Destra vincente per la Città”

Continua poi Polito: “In queste settimane difficili per il Centrodestra di Parabiago, noi vogliamo lanciare un progetto inclusivo, aperto a tutti, per costruire una Destra credibile e vincente per la nostra Città!”.

