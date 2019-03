Parabiago, la nomina a presidente del Consiglio comunale di Anna Maria Cogliati (centrosinistra) non stempera gli attacchi e le accuse all’interno della maggioranza.

Parabiago, parla Pattarello (Lega)

Questa volta a esprimersi è il consigliere della Lega Giorgio Pattarello che, come scritto sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, dichiara: “La presidenza del Consiglio comunale all’opposizione era per me una cosa inconcepibile. E infatti non ho votato Anna Maria Cogliati, come non l’ha votata la Lega”. Poi Pattarello si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Il sindaco stesso, quando mi sono candidato nel primo Consiglio come nome per la presidenza della massima assise cittadina, non mi ha neppure preso in considerazione, piuttosto ha votato la consigliera Valentina Sisti (AttivaMente, ndr). Chi è causa del suo male – chiosa tranchant – pianga se stesso”.

