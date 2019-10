Il commento del consigliere Domenico Finiguerra sul parco commerciale ad Abbiategrasso dopo il consiglio comunale aperto

Domenico Finiguerra interviene sul parco commerciale

“Al sindaco Nai e alla sua maggioranza, che stavano difendendo la scelta di fare un bel centro commerciale e nuovi condomini a ridosso dell’Annunciata, non era parso vero di poter approfittare del polverone sollevato sul malore della consigliera Martina Garavaglia (per la quale tra l’altro proprio esponenti dell’opposizione erano corsi in soccorso o a sincerarsi delle condizioni di salute) per nascondere all’opinione pubblica l’oggett o del dibattito” afferma il capogruppo di Cambiamo Abbiategrasso.