Ieri la surroga di Sergio Beghi tra le fila dei consiglieri di Partecipare Insieme 2.0 a Tradate.

Partecipare Insieme 2.0, entra Ferrario

Cambio della guardia in apertura del consiglio comunale di ieri sera, lunedì, nella squadra di Partecipare Insieme 2.0. Ufficializzate le dimissioni di Sergio Beghi, già annunciate nella seduta di luglio, al suo posto è entrata Ermanna Ferrario, prima dei non eletti delle lista. Un esordio di fuoco per il neoconsigliere, con una dura dichiarazione di voto in occasione della discussione sull’incompatibilità del sindaco Dario Galli.

Il saluto a Beghi

Saluto bipartisan al consigliere dimissionario Sergio Beghi. “In questi anni siamo stati molto lontani politicamente e ideologicamente – ha commentato il sindaco – Ma sono stati tanti anni di confronto politico e lo ringrazio, come ringrazio tutte le persone che si mettono a disposizione per la loro comunità. Sono certo che il suo saluto al consiglio comunale non sarà un addio all’impegno per i cittadini e che continuerà a mettere a disposizione la sua professionalità”. Ovviamente, ringraziamento anche dal capogruppo di Pit 2.0 e suo ex sindaco Laura Cavalotti. “Grazie Sergio, un compagno di viaggio prima in amministrazione e poi in minoranza. Ha insegnato molto al consiglio comunale: il rispetto, la presenza e il valore del bene comune. E benvenuta a Ermanna, una nuova donna in consiglio comunale”.