Passeggiata per la sicurezza nella serata di venerdì 25 gennaio: a promuoverla i militanti di Forza Nuova della provincia di Varese, accompagnati dal consigliere comunale cittadino Alfonso Indelicato.

I militanti di Forza Nuova hanno svolto a Saronno una passeggiata per la sicurezza nel quadrante centrale della città, concentratasi attorno alla stazione ferroviaria, “luogo di spaccio, risse e molestie ai pendolari”, e viale Rimembranze, ove recentemente si sono registrati casi di vandalismi alle auto in sosta.

Il commento del consigliere Indelicato

“Da diversi anni seguo con interesse l’operato di Federico Russo e dei suoi militanti e sono ben lieto di offrire il mio contributo a questa loro lodevole causa: riprendersi i quartieri, comprensivi delle aree più degradate, denunciare le criticità, impegnarsi in concreti progetti di risoluzione dovrebbero essere i doveri di ogni cittadino responsabile; in consiglio comunale a breve depositerò una specifica mozione per richiedere espressamente alla giunta un impegno tangibile in progetti a favore del coinvolgimento popolare nel controllo del territorio. In merito le normative ci sono già, basta solo avere la volontà di applicarle”.

Il commento di Federico Russo

Federico Russo, responsabile provinciale forzanovista, anch’esso presente alla passeggiata conclude: “Recentemente il leitmotiv di diverse nostre iniziative è stato “dal populismo alla rivoluzione” denunciando la differenza sostanziale tra il populismo televisivo/da social network e i progetti, le volontà realmente risolutive. A Saronno abbiamo un obbiettivo preciso: contagiare l’Amministrazione, renderla protagonista nell’istruzione e nel successivo impiego dei cittadini nel controllo del territorio; in merito a ciò le nostre conoscenze ed esperienze sono a disposizione come chiaro sarà il nostro autonomo perseguire qualora la pigrizia, l’inconcludenza riscontrata altrove dovesse manifestarsi”.

