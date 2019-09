Tommaso Luè si dimetterà da segretario del Pd per portare anche a Bareggio il progetto di “Italia Viva” di Matteo Renzi. Con lui usciranno altri militanti (si vocifera quasi la metà) del circolo Pd di Bareggio, che seguiranno Luè nella creazione del nuovo progetto politico. A prendere le redini del Partito democratico dovrebbe essere il vicesegretario Lorenzo Zanzottera.

Pd Bareggio, Luè lascia

«Ho deciso che sabato, durante l’assemblea degli iscritti, darò le mie dimissioni da segretario – ha commentato Luè – per scommettere su un nuovo progetto più dinamico e aperto a nuove energie. Non sarò da solo, dal Pd andranno via anche altre persone, e insieme cercheremo di costruire qualcosa di nuovo. Lasciare ora il mio ruolo di segretario non è cosa da poco per me, forse non mi conviene, ma è una scelta coerente con il mio pensiero. Da domani sarò di nuovo un cittadino comune senza alcun incarico, che si impegnerà nella costruzione di una nuova forza». Alcuni obiettivi di base già ci sono: rendere operativa Italia Viva sul territorio a partire da fine ottobre e ottenere una sede per il partito entro la fine dell’anno.

