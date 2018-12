Pd contro Ballarini: “Faccia il sindaco”. In un video apparso sui social network il neosegretario dem Lorenzo Barbaglia attacca il sindaco dopo l’annuncio della causa contro il Comune.

“Parla di uno scenario apocalittico, senza speigare cosa stia succedendo. Perchè non lo fa, anche senza nomi? Perchè se c’è da preoccuparsi davvero non usa un organo ufficiale? poca chiarezza. Ma è la sua abitudine, anche in Consiglio dà risposte poco chiare. Non è che sta cercando di oscurare il caso Tarip? il sindaco faccia il sindaco! Cittadini venite in aula e vedete coi vostri occhi il comportamento di questa Amministrazione!”, dice Barbaglia.

Tutto quello che volete sapere

Sulla vicenda Settegiorni in edicola dedica un ampio servizio, con interviste al sindaco, all’ex primo cittadino Prina e all’avvocato dell’ex dipendente che ha intentato causa. Abbiamo ricostruito per voi la storia e siamo anche tornati sulla vicenda mastella, dopo che le minoranze hanno chiesto una commissione ad hoc per fare chiarezza.

