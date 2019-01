Legge di bilancio, il Partito democratico di Legnano scende in piazza per dire “no” alla manovra delle tasse e delle bugie.

La legge di Bilancio più controversa della storia della Repubblica, con il Parlamento trattato alla stregua di un passacarte, ma anche le figuracce in Europa con l’occhiolino fatto ai gilet gialli francesi, la disumanità dei porti chiusi di fronte a poche decine di disperati, gli attacchi alla scienza e ai giornali, l’ambiguità sulle grandi opere e l’ipocrisia sulle banche, e il prezzo che per tutto questo il Paese sta pagando in termini di perdita di denaro e di aumento del debito pubblico (oltre che delle tasse).

Si sprecano le ragioni per le quali l’opposizione capitanata dal Pd, dopo l’iniziativa del 29 dicembre davanti a Montecitorio, ha deciso di mantenere alta l’asticella della mobilitazione chiamando a raccolta in tutta Italia, il prossimo sabato 12 gennaio, non solo gli elettori di centrosinistra ma anche tutti coloro che intendono far valere il proprio no contro un governo che ogni giorno di più si rivela dannoso per il Paese e pericoloso per la tenuta democratica.

“Mille no alla manovra delle tasse e delle bugie”

“Mille no alla manovra delle tasse e delle bugie”, è questo lo slogan scelto dal Partito democratico per la mobilitazione nazionale di sabato, organizzata grazie alla rete capillare di federazioni e circoli. Nel corso della quale militanti e parlamentari saranno nelle strade d’Italia per parlare con le persone e discutere con loro, in particolare della Legge di Bilancio, e per presentare e far conoscere le proposte del Pd. A Legnano il Partito Democratico sarà presente con un gazebo in Corso Garibaldi, altezza Via Palestro.