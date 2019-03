“L’Amministrazione si è riunita, ma ha sbagliato tavolo…”: così il Pd Corbetta attacca la Giunta Ballarini, rea di convocare pochi Consigli ma di apprezzare i momenti conviviali. La risposta non si è fatta aspettare.

Pd: “Giunta sparita, ma al ristorante…”

“Ecco dove sono finiti. È da quattro mesi che non viene convocato il Consiglio comunale e la nostra Amministrazione decide di riunirsi finalmente. Sì, ma dove? In sala giunta? Assolutamente no,in un ristorante. Il Presidente del Consiglio comunale Urbano, in tutto questo tempo non ha avuto neanche un secondo libero per… altro”, è la provocazione dem.

La replica

La risposta di Viviamo Corbetta è stata servita poche ore dopo e dipinge una Giunta tutt’altro che assente. “Forse non ci hanno seguito, loro non c’erano, allora tanto per ricordare, solo negli ultimi giorni: sabato abbiamo presenziato a Cerello alla S.Messa celebrata dal Vicario Episcopale; somenica abbiamo presentato il parco inclusivo del Comitato Parco della Repubblica in radio, portando ai comuni vicini l’esperienza del Comune di Corbetta; abbiamo partecipato col Comitato di Gemellaggio alla festa degli italiani a Corbas, comune francese gemellato con noi. Sempre domenica con il Comitato Castellazzo De’ Stampi e Corpo Filarmonico Gaetano Donizetti abbiamo partecipato alla festa di San Giuseppe; lunedì siamo andati a trovare a pranzo i bambini della nostra Scuola Materna Parrocchiale Corbetta ;

abbiamo accolto gli studenti delle medie di Corbas, ospiti da noi per uno scambio culturale; partecipato all’inaugurazione di una nuova attività commerciale. Mercoledì abbiamo organizzato un nuovo incontro de “La cassetta degli attrezzi” per i genitori con Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus; oggi abbiamo presenziato a un evento della Farmacia Comunale, e alla giornata della pace. Nel contempo abbiamo incontrato cittadini e associazioni, fatto seduta di giunta e riunioni per continuare il lavoro per la nostra città”. Insomma, Amministrazione assente o presente? Ai cittadini il responso…