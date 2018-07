Pd: “Giusto investire sugli anziani, sbagliato contrapporli alla moschea”. E’ immediata la replica democratica all’annuncio di Chiara Calati di stanziare 60mila euro per le fasce deboli.

Pd all’attacco

Il capogruppo Enzo Salvaggio plaude all’iniziativa, alla luce del numero crescente di anziani in difficoltà, ma precisa: “Superfluo contrapporre bisogni diversi, l’esigenza della comunità islamica non c’entra con la scelta condivisibili di aiutare anziani e disabili”.

Polemica infinita

