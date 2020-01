“Calati traballa sempre di più”: così il Pd cavalca il caso Bonfiglio per tirare l’ennesima frecciata a Chiara Calati. Mentre si attende l’annuncio ufficiale del passaggio di Stefania Bonfiglio (consigliera comunale ed ex Segretaria della Lega) a Fratelli d’Italia, nel mirino finisce la tenuta della maggioranza.

“La Lega perde un pezzo importante”

“Un addio, a quanto pare, dettato da motivazioni nazionali. Ciononostante, il Carroccio magentino perde un pezzo importante del proprio gruppo e aumentano i problemi politici per la travagliata Amministrazione di Chiara Calati – è il commento dem – Il sindaco non solo è senza un assessore dal mese di luglio in seguito alle dimissioni di Rocco Morabito, ma continua a soffrire le fibrillazioni interne di una maggioranza variegata che spesso non condivide le scelte della Giunta”.

“Calati traballa sempre di più”

Il Pd legge nuove difficoltà in arrivo per la prima cittadina: “Bonfiglio resta in Consiglio comunale e, probabilmente, sposerà la causa di Giorgia Meloni. Un nuovo partito approda in aula e Calati traballa sempre di più”.