Pd verso le primarie, ecco la cordata pro Zingaretti. Dopo la presentazione del comitato a favore di Martina, capitanato dall’ex onorevole ed ex sindaco corbettese Francesco Prina, ecco farsi avanti i sostenitori di Zingaretti, guidati da Paolo Razzano, ex vicesindaco di Magenta, oggi consigliere comunale e coordinatore degli enti locali del Pd milanese.

Gli obiettivi

“Le Primarie 2019 rappresentano un passo importante per la nostra comunità politica, che è viva, discute e rinnova il proprio impegno per l’Italia e per l’Europa. Per tornare a (con)vincere, dobbiamo rimettere al centro le persone, occupandoci di chi ha più bisogno, ed aprirci senza paura ai mondi vitali delle nostre comunità, dai movimenti di sinistra alle forze civiche. Il PD è forte quando è plurale e non ha paura dell’innovazione: la storia ci insegna che uniti siamo più forti. Ecco perché, domenica 3 marzo, abbiamo deciso di sostenere Nicola Zingaretti come nuovo Segretario nazionale del nostro Partito”, si legge in una nota. “A chi oggi punta sull’assistenzialismo, noi rispondiamo col lavoro, welfare e solidarietà. A chi oggi rischia di fermare la crescita italiana noi rispondiamo con politiche di sviluppo sostenibile che mettano insieme crescita e difesa dell’ambiente. A chi oggi agita la clava elettorale della paura, noi rispondiamo con sicurezza e cultura della legalità, strumenti di coesione delle comunità locali. A chi oggi pensa solo ai confini nazionali, noi rispondiamo col progetto federalista europeo”, sono i presupposti.

Il Partito Democratico è pronto a fare la sua parte, con Nicola Zingaretti, anche per l’Est Ticino: Diciamo sì alle infrastrutture per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio; vogliamo valorizzare il trasporto pubblico locale, su ferro e su gomma; vogliamo difendere la sanità pubblica e i nostri tre ospedali (Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono), che non

possono essere sacrificati per lasciare spazio alla struttura centrale di Legnano; e vogliamo stare accanto ai Comuni che quest’anno andranno al voto, in sfide difficili ma entusiasmanti: Albairate, Arluno, Boffalora s/Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Ossona, Ozzero, Robecco sul Naviglio, S.Stefano Ticino, Zelo Surrigone. Vogliamo un Partito forte, che sappia dare voce e valorizzare le peculiarità dell’area metropolitana di Milano e dell’Est Ticino. Un Partito che sia casa del dialogo e dell’ascolto. Un Partito che sia dalla parte di chi ha più bisogno. Un Partito che metta al centro, prima, le persone. Per questo, alle Primarie di domenica 3 marzo, voteremo Nicola Zingaretti”. Tra i firmatari dell’appello al voto, i magentini razzano, Rondena e Salvaggio, l’ex sindaco di Ozzero Willie Chiodini, il vicesindaco rosatese Venghi.