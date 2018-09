Pedemontana: Astuti e Orsenigo, rispondono a Fontana

Pedemontana: Samuele Astuti e Angelo Orsenigo, consiglieri regionali del Pd, dopo le dichiarazioni del presidente regionale a proposito dei lavori sulla Autostrada pedemontana lombarda, dicono lo loro sul questa tematica molto dibattuta.

“Bene la volontà del Presidente Fontana di voler completare la Pedemontana anche senza l’aiuto del Governo, ma con risorse proprie o di privati. Tuttavia, visto che non vorremmo che fosse come la promessa, poi disattesa, della gratuità dei pedaggi per le tangenziali di Como e Varese, chiederemo un impegno concreto e preciso. Il Pd depositerà una mozione per portare all’attenzione del consiglio regionale la questione: vedremo se le forze di maggioranza del Governo centrale presenti nella nostra assemblea, saranno in grado di uscire dal cortocircuito che si crea continuamente tra le dichiarazioni dei Ministri e le esigenze concrete del territorio”, continuano i consiglieri dem. Sarà l’occasione perché il consiglio dia un indirizzo chiaro sul completamento della Pedemontana e sul secondo lotto delle tangenziali di Como e Varese”, concludono Astuti e Orsenigo, ricordando che “il Governo di centrosinistra ha fatto la sua parte per i finanziamenti pubblici. Ora spetta alla Regione indicare come si conclude l’opera”.