Pendolari, il consigliere regionale pentastellato Massimo De Rosa annuncia di aver “chiesto più attenzione” per quelli di Legnano, “ma – prosegue – per Trenord va bene così”.

Pendolari, estate di disagi per i legnanesi

“I treni che prima arrivavano a Milano-Garibaldi fermeranno a Rho città, almeno fino a fine agosto – esordisce De Rosa -. Così ai pendolari di Legnano e dintorni sarà possibile raggiungere, senza interscambi, il capoluogo lombardo solamente con il passante della linea S5, con frequenze che sfiorano la mezz’ora e il conseguente affollamento. Un quadro al quale vanno a sommarsi le cancellazioni, i ritardi e i guasti il cui susseguirsi è all’ordine del giorno.

“Abbiamo inoltrato a Trenord le istanze dei viaggiatori”

“Le situazione per i pendolari è insostenibile – commenta il consigliere regionale del M5s rispondendo all’appello dei comitati e delle associazioni di viaggiatori -. Martedì scorso abbiamo organizzato un presidio davanti a Regione Lombardia, per riportare l’attenzione delle istituzioni sui disservizi dalle corse cancellate, ai ritardi, passando per i climatizzatori rotti che studenti, lavoratori e cittadini sono costretti a subire quotidianamente. Non solo abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti, inoltrando a Trenord le istanze dei pendolari legnanesi, i quali chiedevano, oltre alle motivazioni dei continui disservizi, anche le possibilità di eventuali potenziamenti su linee che potessero essere alternative alla Rho-Gallarate”.

“Ecco qual è stata la risposta di Trenord”

“Alle mie richieste – prosegue De Rosa – Trenord ha risposto: ‘I lavori sulla tratta Rho-Certosa comporteranno molte interferenze di esercizio per i viaggiatori della linea Gallarate-Milano per tutte le quattro settimane di agosto ma non è prevista alcuna soppressione della stazione di Legnano. In particolare: la linea S11 sarà interamente soppressa da Rho a Garibaldi (ma non interessa la stazione di Legnano); le linee S5 e S6 circoleranno regolarmente (S5 ferma a Legnano), i treni RE Porto Ceresio-Milano termineranno la corsa a Rho (fermano a Legnano), i treni provenienti da Luino termineranno la corsa a Gallarate (fermate perse a Legnano), i treni della linea Domodossola-Milano circoleranno regolarmente (nessuna fermata persa a Legnano)”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE