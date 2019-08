Per il Pd la Giunta Calati fa… una vita in vacanza. “Dopo due anni, tante promesse e infiniti ‘e allora il PD?’ non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Magenta” – affonda in una nota il segretario Luca Rondena -. Il Consiglio Comunale di lunedì sera ha confermato i dubbi di opposizioni e cittadini sulla mancanza di idee e azioni da parte dell’Amministrazione Calati”.

Insomma, Magenta resta ferma e non si scorgono novità concrete sul rifacimento di Via Garibaldi, la pista ciclabile Magenta-Corbetta e le grandi aree Saffa e Novaceta. “Dopo due anni di vacanza e suggestioni si sperava che il 2019, come affermato dallo stesso Sindaco Calati, avrebbe portato con sé la tanto attesa “svolta”. La variazione di bilancio e il ‘nuovo’ piano triennale delle opere invece non evidenziano alcuna prospettiva, alcun progetto per il futuro della città”, incalzano i dem.

“Ora governate”

“Infine, viste le condizioni disastrose di strade, marciapiedi, verde e scuole, ci stupisce come sia possibile che l’Amministrazione non abbia ancora deciso come investire ben 300mila euro di avanzo presenti nelle casse del Comune. Tra atti di sfiducia politiche, litigi con i mondi vitali, tavoli della competitività abbandonati, “porte verdi” invisibili e tante belle foto su Facebook, una cosa sembra certa: il tempo delle vacanze è finito, adesso bisogna governare”, è la chiosa.