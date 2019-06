#milanocortina2026 e #wedreamtogether, due nuovi hashtag per sostenere anche sui social network la candidatura Italiana ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026.

Per le Olimpiadi 2026…

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme al governatore del Veneto, Luca Zaia, e ai sindaci di Milano, Beppe Sala, e di Cortina, Gianpietro Ghedina, ha lanciato una campagna social in vista del rush finale per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.

…serve l’aiuto dei social

In pratica “viene chiesto a tutti gli utilizzatori dei social (Instagram e Twitter in particolare, che “ragionano” proprio per hashtag)di pubblicare post con messaggi, notizie, foto e video a sostegno della candidatura italiana, accompagnati dagli hashtag #milanocortina2026 e #wedreamtogether”.

