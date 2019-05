Perfetti si conferma sindaco di Gaggiano: “Ora una nuova stagione”

Gaggiano: il sindaco Perfetti si conferma alla guida del paese: Baj battuto 52,75 a 47,25%. Le prime parole: “Grazie Gaggiano”.

"Grazie Gaggiano": sono queste le prime parole di Sergio Perfetti e della sua squadra "Insieme per Gaggiano. Perfetti si conferma sindaco del paese con il 52,75% dei consensi. Battuto Enrico Baj (Rilanciamo Gaggiano), con il 47,25. In numeri: 2668 a 2390. "Ringraziamo tutti i cittadini – recita una nota del gruppo – per averci dato l'opportunità di proseguire il nostro mandato a servizio del Paese e delle sue Frazioni. Davanti a noi ancora un grande compito, che svolgeremo con serietà, impegno e determinazione. Si avvia ufficialmente una nuova stagione che ci permetterà di consolidare le cose fatte e portare a compimento quelle iniziate, sempre con lo sguardo rivolto al futuro, per progettare Insieme la Gaggiano di domani. Rivolgiamo i complimenti al candidato avversario Enrico Baj e alla sua Lista per aver preso parte a questa competizione, troveranno una maggioranza sempre disponibile al dialogo e all'ascolto. Adesso al lavoro per costruire Insieme la Gaggiano di domani".