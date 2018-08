“Con questo Piano di diritto allo studio continuiamo a scommettere sulla famiglia”. Lo dice Noi con l’Italia, in merito al Piano di diritto allo studio approvato in aula lunedì 30 luglio. “Il Piano che abbiamo approvato è il frutto di un continuo lavoro di ascolto con insegnanti e genitori”: così a margine della seduta Massimo Peri, capogruppo e componente di Noi Con l’Italia Magenta, insieme al consigliere Cristiano Del Gobbo.

Piano diritto allo studio: inclusione e intercultura

Tra le attività promosse il mantenimento delle azioni che favoriscono l’inclusione sociale e l’intercultura, il supporto al volontariato degli insegnanti in pensione “una forza nuova e importante per le scuole magentine” e il programma di sostegno e promozione dello scambio tra scuola e associazioni di volontariato, “per far conoscere ai giovani il ricco e articolato mondo dell’associazionismo, suscitando nei ragazzi il desiderio di sperimentarsi ed eventualmente impegnarsi personalmente in attività vicine alle proprie sensibilità e attitudini”.

Passi in avanti per le paritarie

Peri inoltre si dichiara soddisfatto della questione scuole paritarie: “questa Amministrazione riconosce come valore assoluto e sussidiario il lavoro svolto dalle paritarie. L’accordo sottoscritto coinvolge tutti, ed è certamente un buon punto di arrivo ma nel contempo anche di partenza. Due sono i fattori importanti: il recupero della metà di fondi che erano stati tolti dalla precedente Amministrazione, e il lavoro di collaborazione che per la prima volta a Magenta ha visto le

scuole paritarie studiare insieme un percorso condiviso di dialogo con il Comune”.

Morabito sentinella della famiglia

Soddisfatto anche l’Assessore alle Politiche familiari Rocco Morabito: “Il mio assessorato continua ad essere la sentinella della famiglia sulle politiche amministrative. Questo Piano di diritto allo studio mette al centro i bisogni delle famiglie magentine, basti pensare ai fondi destinati agli alunni disabili, alle attività di conciliazione tempi famiglia/lavoro, all’aumento delle corse del trasporto scolastico.”