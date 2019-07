La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, ha approvato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) per la partecipazione a fiere con qualifica internazionale che si svolgono in Lombardia, per il biennio 2020-2021, mettendo a disposizione un totale di 4.200.000 euro sui due anni.