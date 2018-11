Regione Lombardia sostiene l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, attraverso il bando Lumen che porta una pioggia di euro in alcuni Comuni del Rhodense, Legnanese e Abbiatense.

“Regione Lombardia rivolge grande attenzione al tema energetico destinando alla città Metropolitana di Milano ben 8.134.000 euro per fornire una risposta all’esigenza di innovare gli impianti di illuminazione pubblica con tecnologie volta a ridurre l’inquinamento luminoso e ottenere un miglioramento ambientale, consentendo la diffusione di servizi tecnologici integrati”, ha detto l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Risorse energetiche, Massimo Sertori, commentando la graduatoria dei Comuni ammessi al contributo finanziato dal Bando Lumen, promosso da Regione Lombardia.

Lo stanziamento messo a disposizione dal bando andrà a beneficio dei comuni di Pero e Melzo per il progetto di Pero; ai comuni di Besate e Casarile per il progetto di Bellusco (MB), ai comuni di Pozzo d’Adda e Trezzo sull’Adda nell’ambito del progetto di Canonica D’Adda (Bg) e dei comuni di Cassina De Pecchi, Cesano Boscone, Cuggiono, Rescaldina, Vanzago, Zibido San Giacomo, per quanto concerne i loro singoli progetti. Alcune cifre: Pero 2.679.387,70 euro, Cassina De’ Pecchi 658.533,00 euro, Vanzago 450.878,77 euro, Rescaldina 1.128.644,91 euro, Zibido San Giacomo 570.957,24 euro, Lonate Pozzolo 1.752.850,52 euro, Cesano Boscone 812.581,67 euro, Gallarate 910.847,53 euro, Cuggiono 236.817,33 euro, Treviglio 189.739,58 euro, Busto Arsizio 150.000,00 euro.