Mattinata di incontri lavorativi al Pirellone per il Consigliere regionale Luca Del Gobbo. In particolare, l’esponente di Noi con l’Italia in Regione Lombardia ha incontrato i rappresentanti di Agesc Lombardia in una pausa dei lavori d’aula, riunita per l’approvazione dell’assestamento del Bilancio 2018.

“Più autonomia in Lombardia”

“Con loro – ha detto Del Gobbo – ho discusso delle prossime tappe per attuare la legge sul Fattore Famiglia e del percorso che porterà – io spero a breve – ad una maggior autonomia per la nostra regione nelle politiche legate a welfare, scuola e formazione”. Condiviso il primo e più importante obiettivo: “Consolidare l’idea e accelerare la pratica della famiglia come primo destinatario delle misure e delle risorse regionali sulle più importanti attività che toccano la vita quotidiana: dall’acquisto di una abitazione all’utilizzo dei trasporti pubblici, dall’educazione all’assistenza, alla formazione, allo sport e alla cultura”.

“Serve un piano strategico”

Regione Lombardia sta già facendo tanto. “Abbiamo sempre avuto a cuore la tutela e lo sviluppo di questa importante cellula della società – ha detto Del Gobbo –. Possiamo far crescere questa attenzione e le relative politiche. Soprattutto, sono convinto sia utile un Piano Strategico dedicato alla famiglia per mettere a sistema quanto si sta e si vuole fare su questo fronte. E insieme dare finalmente gambe al Fattore Famiglia, la cui attuazione terrò monitorata all’interno del relativo Osservatorio. Abbiamo tanto lavoro da fare”, ha concluso l’esponente di Noi con l’Italia.