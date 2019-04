Più Fagnano: ecco la squadra per le elezioni

Fagnano, elezioni

Il centrodestra unito con Elena Catelli

Più Fagnano ha posto le carte sul tavolo. La presentazione della lista ha svelato i volti dei 16 candidati consiglieri e il programma nei suoi punti fermi. Elena Catelli ha così comunicato la sua squadra, sintesi del lavoro di mediazione di mesi nel percorso che ha portato le forze di centro destra a trovare l’equilibrio definitivo. Più Fagnano ha infatti il dichiarato sostegno di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

In lista 6 donne e 11 esordienti

Questa la lista che unisce Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e una componente civica: Luciano Almasio, Giordano Anelli, Fabio Beltemacchi, Fausto Bossi, Enrica Callini, Elena Corio, Raffaella Croci, Federico Fasolino, Marco Girelli, Claudia Guaglianone, Elisabetta Lualdi, Alessio Mannino, Gabriele Moltrasi, Giacomo Navarra, Angelo Saporiti e Piera Stevenazzi. Sei donne, due ex candidati sindaci (Navarra e Saporiti), tre già in lista cinque anni fa con Insieme per Fagnano (Mannino, Beltemacchi e Bossi) e ben 11 esordienti su 16.

Centralità di persona e famiglia e qualità dei servizi

Rivelato anche il programma, nelle sue linee guida e nella concretezza di alcuni interventi. Principi fondanti sono la centralità della persona e della famiglia e la qualità dei servizi offerti al cittadino, con l’azione amministrativa che pone sicurezza, crescita e libertà come impegni primari. Un programma costruito su fattibilità e sostenibilità economica e scandito nelle tempistiche di attuazione in opere a breve, medio e lungo termine.

