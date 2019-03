“Più Fagnano”, presentazione ufficiale del candidato sindaco Maria Elena Catelli che unisce il centrodestra.

“Più Fagnano”, ecco il candidato

Si è presentata ufficialmente: questa mattina, sabato 23 marzo 2019, Maria Elena Catelli ha dato il via ufficialmente alla sua corsa come candidato sindaco della lista Più Fagnano che unisce il centrodestra fagnanese in vista delle elezioni comunali del 26 magio. Classe 1974, giornalista professionista e presidente dell’associazione “Spazio 43” attiva da un anno in paese, ha ribadito i suoi obiettivi: “Pragmatismo e organizzazione, lavoro di squadra, fiducia totale nelle competenze del gruppo e nelle figure di esperienza che la sostengono e l’esempio di Attilio Fontana” del quale ha curato le comunicazioni all’epoca del suo mandato varesino, “con riferimento di stile amministrativa di un Comune”.

Le foto:

Il gruppo

Nella sede di “Il terzo luogo” di via Dante, scelta per la presentazione, vi erano gli esponenti locali e provinciali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Hanno ribadito di essere un’alleanza compatta, la candidata ha ricordato l’appartenenza alla storia famiglia Catelli, il cui nome in paese è legato alla farmacia di piazza Cavour.

