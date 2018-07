Aumentato l’organico della Polizia locale, la giunta di Tradate ora punta ad aprire un nuovo distaccamento del comando ad Abbiate Guazzone.

Polizia locale, arriva il “comando di quartiere”

In attesa di risposte dal Ministero su quello dei Vigili del Fuoco volontari, potrebbe essere inaugurato già entro la fine dell’anno il nuovo distaccamento del comando di Polizia locale ad Abbiate Guazzone. Un “avamposto di Polizia”, come lo ha definito l’assessore Claudio Ceriani, che permetterà un maggiore controllo del centro abbiatese e in particolare della zona della stazione, più volte denunciata come luogo di spaccio, degrado e pessime frequentazioni. Da qui anche la scelta della sede del distaccamento, l’ex casa dell’associazione Combattenti e Reduci in via Leonardo da Vinci all’angolo con via Vittorio Veneto.

“Un nuovo punto di riferimento”

Per realizzare il distaccamento della Polizia locale, l’Amministrazione ha intenzione di stanziare 47.500 euro a Bilancio. Lo farà lunedì sera, nel consiglio comunale convocato per la discussione delle variazioni di bilancio. Fondi che dovrebbero arrivare da alienazioni. “Ora che i vigili finalmente ci sono – ha commentato il sindaco Dario Galli – crediamo ci siano tutte le condizioni per la creazione di un nuovo punto di riferimento, per loro e per i cittadini, nel controllo del territorio e per la sicurezza della città”.

Il servizio completo su La Settimana di Saronno di venerdì 20 luglio

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE