Saranno premiati domani, mercoledì 29 maggio 2019, nell’ambito della cerimonia per la ‘Festa della Lombardia‘ – con il ‘Premio Rosa Camuna‘ – i lombardi che si sono distinti per l’impegno, l’operosità, la creatività, il coraggio, la generosità e l’ingegno, contribuendo allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

“La Festa della Lombardia – ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana – è un evento istituzionale importante per la nostra memoria storica e per la nostra identità e il ‘Premio Rosa Camuna’, vuole celebra l’impegno, l’operosità e la creatività di chi si è particolarmente distinto nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia”.

Auditorium Testori

La cerimonia di premiazione si svolgerà all’Auditorium Testori alle ore 17 e sarà presentata dai giornalisti Jacopo Arbarello e Ilaria Iacoviello, accompagnati dalla performance musicale della violinista Elsa Martignoni che eseguirà brani di epoca leonardesca.

Premiati illustri

Riceveranno il ‘Premio Rosa Camuna 2019’ la ricercatrice Maria Cristina Alberini,

l’astronauta Paolo Angelo Nespoli,

la sciatrice Sofia Goggia

e il fotografo Gabriele Micalizzi.

Un Premio Rosa Camuna alla memoria verrà conferito al dirigente sportivo Arduino Francescucci, a ritirarlo la figlia Elisabetta.

Premi speciali del presidente

I Premi Speciali del presidente saranno invece assegnati all’imprenditore e presidente dell’Hangar Bicocca, Marco Tronchetti Provera

e al celebre chef Carlo Cracco,

mentre il ‘Premio Lombardia Montagna’ andrà all’alpinista Marco Confortola.

Saranno inoltre assegnati i premi ‘Responsabilità civile e sociale’ a Tina Monaco, che ha saputo usare il teatro e la

didattica per rigenerare luoghi complessi e situazioni sociali difficili;

al presidente del ‘Comitato Amici del Trivulzio Onlus’, Marco Zanobio; alla ‘Associazione ON‘ e al conduttore televisivo Max Laudadio.

Menzioni a cittadini e istituzioni meritevoli

Saranno poi insigniti delle ‘Menzioni Speciali’ i cittadini, le istituzioni e le associazioni della Lombardia, a cui la Regione conferirà il proprio prestigioso riconoscimento ai meriti. Nel dettaglio e suddivisi per provincia:

PER LA PROVINCIA DI PAVIA – All’Associazione Albero Fiorito Onlus per l’impegno profuso nell’assistenza alle famiglie in difficoltà economiche residenti nel territorio della Val Staffora e dell’Oltrepo Pavese.

PER LA PROVINCIA DI BRESCIA – Ad Alessandro Rambaldini, per i numerosi successi sportivi, tra i quali il titolo 2018 di Campione lunga distanza raggiunto nella Corsa in Montagna e all’Associazione Educazione alla Salute Attiva nella cura del tumore al seno (ESA) per l’impegno profuso in progetti di sensibilizzazione e prevenzione.

PER LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – Al Gruppo Sportivo Disabili di Limbiate per i 30 anni di attività dedicata all’educazione e formazione dei ragazzi nell’atletica leggera e nel basket.

PER LA PROVINCIA DI VARESE – Alla Stazione dei Carabinieri ‘Runo Dumenza’, per l’impegno dedicato al soccorso quotidiano e nell’assistenza ai cittadini dell’isolata frazione di Monteviasco, colpita da una frana nel 2018.

PER LA PROVINCIA DI BERGAMO – All’Associazione Federica Albergoni onlus, per l’impegno nella prevenzione e cura della leucemia e la divulgazione della cultura della donazione.

PER LA PROVINCIA DI MANTOVA – A Matteo Franzoni per l’impegno civile a difesa della legalità e della trasparenza, dimostrato a seguito di estorsioni e vessazioni.

PER LA PROVINCIA DI MILANO – Al Centro Clinico Nemo Fondazione Serena onlus, per il servizio di cure innovative alle persone affette da patologie neuromuscolari e a Grazia Vittadini, per aver contribuito alla crescita della Airbus, rendendola un’eccellenza mondiale nel settore degli aeromobili.

Infine è prevista una Menzione alla Memoria di Umberto Zanetti che, con la sua poesia e il suo dialetto, ha portato avanti un prezioso lavoro di divulgazione del territorio bergamasco.