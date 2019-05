Manca poco ormai all’apertura delle urne e sul tema Elezioni Comunali 2019 abbiamo raccolto il parere dei Presidenti di Zona di Assolombarda.

Ecco il commento di Massimiliano Riva, Presidente Zona Nord:

“Le amministrazioni che si insedieranno dopo questa tornata elettorale, dovranno gestire una fase cruciale per l’economia locale – ha dichiarato Massimiliano Riva, Presidente della Zona Nord Milano di Assolombarda – Stanno infatti emergendo alcuni segnali di rallentamento della crescita e sarà importante individuare e rafforzare tutte le opportunità di sviluppo, facendo leva sui punti di forza del territorio. In quest’ottica va ricordato che i comuni hanno competenze importanti su materie e temi che impattano direttamente sull’operatività e sulla vita quotidiana delle imprese e concorrono in modo a primario a determinare l’attrattività del territorio. Assolombarda, in questa zona, ha già avviato un dialogo strutturato con le amministrazioni comunali che ha portato alla redazione dell’Agenda Nord Milano, una vera e propria esperienza di pianificazione strategica territoriale condivisa tra imprese, Pubblica Amministrazione e altri attori locali. L’Agenda delinea una visione del futuro sviluppo del Nord Milano e identifica temi prioritari di attenzione, strategie e iniziative concrete in materia di sostegno a innovazione, nuova imprenditoria, trasferimento tecnologico, formazione, promozione delle nuove filiere produttive, rigenerazione urbana, marketing territoriale, infrastrutture e trasporti. In questa logica, la prima richiesta che sottoporremo ai nuovi amministratori locali sarà proprio di rinnovare questo impegno per dare concreta attuazione all’Agenda e rafforzare ulteriormente il dialogo con le imprese e la cooperazione in tutta la zona”.