Manca poco ormai all’apertura delle urne e sul tema Elezioni Comunali 2019 abbiamo raccolto il parere dei Presidenti di Zona di Assolombarda.

Ecco il commento di Umberto Cereghini, Presidente Zona Magentino Abbiatense:

“La mobilità delle persone e delle merci rappresenta una leva fondamentale per permettere al nostro sistema economico e produttivo di essere competitivo rispetto ai principali concorrenti internazionali – commenta Umberto Cereghini – In particolare, segnaliamo positivamente il progetto della strada Magenta-Abbiategrasso-Vigevano, che dopo un iter procedurale lungo e complesso ha finalmente ottenuto tutte le approvazioni ministeriali. Ci aspettiamo quindi che non si torni indietro nelle valutazioni politiche sull’utilità dell’opera per il nostro territorio e che si possa procedere senza ulteriori indugi nella pubblicazione dei bandi di gara, in modo da poter avviare i cantieri entro il 2020. Un altro punto chiave per le aziende riguarda la fiscalità locale. Siamo consapevoli delle difficoltà che le Amministrazioni Locali affrontano a causa dei vincoli di bilancio e dei crescenti tagli dei trasferimenti statali, ma non possiamo ignorare che la forte pressione fiscale sulle imprese rappresenta un fattore di freno significativo alla crescita del nostro sistema produttivo. Specialmente per le PMI. In questa direzione contiamo di poter proseguire il dialogo con le Amministrazioni locali: una collaborazione che fa bene a tutti gli attori in gioco”.