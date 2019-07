Presidio di protesta a Palazzo Marino contro l’aumento delle tariffe Atm

Presidio di protesta lunedì 15 luglio 2019 per l’aumento delle tariffe Atm.

Si parte il 15 luglio: la Giunta comunale e l’Agenzia del bacino di Milano, Monza, Lodi e Pavia hanno approvato il nuovo ticket per viaggiare sui mezzi Atm. Il biglietto per utilizzare il trasporto pubblico dentro il capoluogo sale a 2 euro e sarà valido anche per la prima cintura dell’hinterland (il più avvantaggiato dalla riforma). Al contrario, gli abbonamenti rimangono invariati (annuale a 330 euro, per almeno 3 anni. Si può rateizzare il costo. Per i disoccupati da almeno 24 mesi l’annuale è di 50 euro). Molti cittadini milanesi però non sono d’accordo e per questo motivo lunedì 15 luglio a Palazzo Marino ci sarà un presidio contro l’aumento delle tariffe Atm. Tra i presenti l’Assessore Regionale Lombardia Stefano Bolognini, il Consigliere Regionale Gianmarco Senna, il Consigliere Regionale Massimiliano Bastoni, il Commissario Lega Milano Fabrizio Cecchetti, il Deputato l’On. Igor Iezzi, la Senatrice Maria Cristina Cantù, il Capogruppo Lega Milano l’On. Alessandro Morelli, il Consigliere Comunale Milano Laura Molteni, il Consigliere Comunale Milano Gabriele Abbiati, il Presidente Municipio 4 Paolo Bassi, il Presidente Municipio 2 Samuele Piscina, l’Europarlamentare Silvia Sardone e l’Europarlamentare Alessandro Panza.

A rendere nota la notizia è stato il deputato Fabrizio Cecchetti, Commissario della Lega di Milano e vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera con un comunicato nel quale spiega che l’intenzione e quella di dare voce ai cittadini: