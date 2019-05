Presidio in piazza per la legalità. Il Movimento cinque stelle oggi in piazza per chiedere al sindaco di Legnano di dimettersi.

Presidio in piazza del comune

Oggi alle 14 il Movimento 5 Stelle si riunirà (anche in caso di pioggia) in Piazza San Magno a Legnano – davanti al Comune – “per chiedere le dimissioni del sindaco Fratus, ad oggi sospeso ma non dimissionario e naturalmente dei Consiglieri di maggioranza che fingono indifferenza a quanto sta succedendo nella nostra Legnano.

Siete tutti invitati a partecipare, per gridare assieme a noi tutta l’indignazione e il disappunto verso una politica affaristica e corrotta. Si torni alla legalità!”, commentano gli attivisti pentastellati.

Al presidio cittadini e politici

All’ evento parteciperanno parlamentari, consiglieri regionali, locali e attivisti del M5S. “Con ciò intendiamo porre l’attenzione su quanto successo a Legnano e affermare la nostra indignazione e disappunto su una politica che non deve più accadere”, commentano gli esponenti del M5S.

