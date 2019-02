Primarie del PD domenica 3 marzo.

Primarie del PD anche al Circolo di Nerviano

Domenica 3 marzo 2019 si terranno le elezioni primarie per eleggere il segretario nazionale del Partito democratico. Tre i candidati in corsa per ottenere la leadership: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola

Zingaretti.

I seggi

I cittadini sono invitati a partecipare al voto che si svolgerà nei 3 seggi che saranno allestiti per l’occasione:

1. Presso il circolo PD in via Rondanini 7, dall ore 8.00 alle ore 20.00

2. Presso la sala civica di Garbatola in via Montenevoso dalle ore 8.00 alle ore 20.00

3. Presso la piazza della chiesa a S.Ilario dalle ore 8.00 alle 14.00

I cittadini che votano nei seggi nr. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 e 16 dovranno recarsi presso il circolo PD.

I cittadini che votano nei seggi nr. 14-15 dovranno recarsi presso la sala civica di Garbatola.

I cittadini che votano nei seggi nr. 11-12-13 dovranno recarsi presso la piazza della chiesa a S.Ilario.

Chi può votare

Per esprimere il proprio voto bisogna a esibire un documento d’dentità insieme alla tessera elettorale e devolvere un contributo minimo di 2€ con i quali saranno saldati i costi dei singoli seggi.

Possono votare anche fuorisede, stranieri e minorenni che abbiano compiuto il 16 anno di età entro il 3 marzo qualora si siano registrati on-line entro il 25 febbraio.