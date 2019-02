Primarie del Pd: anche Cerro Maggiore va al voto

Domenica 3 marzo 2019, dalle 8 alle 21, si terranno le elezioni primarie per eleggere il segretario nazionale del Partito democratico nella biblioteca comunale di Cerro Maggiore in via San Carlo 48. Tre i candidati in corsa per ottenere la leadership: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti.

LEGGI ANCHE: Primarie del PD anche al Circolo di Nerviano

Chi può votare

Per esprimere il proprio voto bisogna a esibire un documento d’dentità insieme alla tessera elettorale e devolvere un contributo minimo di 2€ con i quali saranno saldati i costi dei singoli seggi.

Possono votare anche fuorisede, stranieri e minorenni che abbiano compiuto il 16 anno di età entro il 3 marzo qualora si siano registrati on-line entro il 25 febbraio.