Primarie Pd, seggi aperti sino alle 20 anche a Rho.

Voto sino alle 20

Sono aperti anche a Rho da stamattina alle 8 i seggi per le primarie del Pd. Sarà possibile votare fino alle 20 per il nuovo segretario dem. Possono votare, portando con sè un documento di riconoscimento, 2 euro e la tessera elettorale, tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Primarie Pd, tre candidati

In lizza ci sono tre candidati: l’ex ministro nonché ex segretario reggente Maurizio Martina, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il deputato ed ex candidato a sindaco di Roma Roberto Giachetti.

Code questa mattina

Tanta la gente che vuole votare, code si sono registrate sin dalla mattina in alcuni seggi, come quello situato vicino alla pista ciclabile di via Labriola.