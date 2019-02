Martina, Zingaretti e Giachetti

Primarie Pd, domenica tre seggi aperti a Cornaredo.

Nuovo segretario

Domenica 3 marzo dalle 8 alle 20 si vota per scegliere il nuovo Segretario e l’Assemblea nazionale del Partito Democratico. Le Primarie PD sono aperte a tutti, iscritti e non iscritti. Per votare, infatti, basta essere muniti di un un documento di riconoscimento e della tessera elettorale.

Primarie Pd, tre seggi aperti

I seggi di Cornaredo sono i seguenti: Sala Mostre Palazzo La Filanda (Piazza Libertà), Centro Famiglia di Cascina Croce (Via Cascina Croce 226), Biblioteca di San Pietro all’Olmo (Piazza della Chiesa Vecchia).

Giovani e stranieri

Gli under 18, studenti e lavoratori fuori sede e i cittadini stranieri, invece, per poter votare devono obbligatoriamente registrarsi entro le ore 12 di sabato 23 febbraio sul sito margot. partitodemocratico.it/prei.

I candidati

I 3 candidati alla carica di Segretario nazionale sono ormai noti: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, Roberto Giachetti.