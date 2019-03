Primavera dell’Europa a Legnano

#Stavoltavoto.Gli studenti scoprono l’ingranaggio delle elezioni

Primavera dell’Europa. Il 29 marzo, a Legnano, presso l’Auditorium del Liceo G.Galilei, ci sarà l’evento di chiusura. Una grande opportunità per gli studenti legnanesi, che potranno confrontarsi in un interessante faccia a faccia con i rappresentanti delle istituzioni presenti.

“Stavolta non basta sperare in un futuro migliore. Dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre scelte.”

Così il Parlamento si rivolge ai suoi futuri cittadini, attraverso la campagna di comunicazione istituzionale #Stavoltavoto. In vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, i giovani sono chiamati all’azione.

Mai come in questo periodo storico si avverte l’esigenza di conoscere i meccanismi che muovono la grande macchina politica, nazionale ed europea.

Le nuove generazioni non conoscono confini. Si viaggia. Si studia. Si lavora in quello che, oramai, nemmeno ha più senso definire estero.

L’importanza di capire come funziona l’Europa

E’ importante, perciò, che i giovani vengano istruiti e partecipino alla vita sociale e politica europea, per non farsi trovare impreparati e per non rischiare di essere ingranaggi passivi di un meccanismo, che è distante soltanto sulla cartina. Siamo tutti parte di questa gigantesca macchina e, soltanto conoscendone le parti, si può sperare di capirne e modificarne il funzionamento.

E quale strumento migliore, se non quello di voto?

In vista delle elezioni europee di maggio, il centro Europe Direct Lombardia, con la collaborazione dell’ufficio scolastico della regione, ha promosso un laboratorio di educazione alla cittadinanza europea. Dallo scorso ottobre sino ad oggi, gli studenti delle classi IV A IV C del licelo scientifico sono stati i protagonisti di un percorso di conoscenza e riflessione critica sulle istituzioni europee e sul loro funzionamento, con un focus particolare sulle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento.

All’interno di questo percorso è nata un’indagine avente l’obiettivo di individuare gli ideal-tipi elettorali del territorio legnanese e di analizzare le principali cause dell’astensionismo.

“Primavera dell’Europa”

Il 29 marzo, dalle ore 10.00 sino alle 13.30, presso l’Auditorium del Liceo G.Galilei ci sarà l’evento di chiusura “Noi,cittadini europei.#Stavoltavoto: alla scoperta delle elezioni europee.” durante il quale gli studenti presenteranno ai loro compagni il risultato del cammino intrapreso. In tal modo si attiverà un circuito continuo di conoscenza, che vedrà coinvolti un numero sempre maggiore di ragazzi.

Un’occasione unica per i giovanissimi in aula, che si avvicineranno per la prima volta al voto il 26 maggio e potranno di questo confrontarsi direttamente con i rappresentanti delle istituzioni presenti, fugando dubbi e esprimendo consensi.

L’evento di coda fa parte della “Primavera dell’Europa“, in corso dal 21 al 29 marzo, promosso a livello nazionale dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea per parlare con cittadini e studenti di UE.

Il ritorno dell’Educazione Civica

In tali evenienze è fondamentale rimarcare il ruolo della scuola come spazio di dialogo e di partecipazione. L’educazione civica è importante e troppo spesso non si dedica ad essa il tempo necessario e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Non si leggono i giornali o, nel caso in cui vengano sfogliati, si salta a pie pari la parte che riguarda la politica e, di fronte anche alle più semplici domande a riguardo, i giovani appaiono smarriti.

Il programma della mattinata sarà moderato da Gianni Borsa, corrispondente per l’Agenzia SIR di Bruxelles e vedrà la partecipazione del Joint Research Center della Commissione europea di Ispra.