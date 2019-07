Processo Garavaglia: Cecchetti e Boniardi si dicono soddisfatti

Processo Garavaglia: è arrivata la sentenza di primo grado nel processo che vede coinvolti, tra gli altri, Massimo Garavaglia, Mario Mantovani e Giorgio Scivoletto. Il collegio giudicante, presieduto dal giudice Giulia Turri, ha emesso il verdetto di primo grado: il viceministro Garavaglia è stato assolto, mentre Mantovani è stato condannato a 5 anni e 6 mesi e Scivoletto a 2 anni.

LEGGI ANCHE: Regione: Mantovani condannato, assolto Garavaglia

I deputati della Lega Fabio Massimo Boniardi e Fabrizio Cecchetti, Vicepresidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati, commentano l’assoluzione del ministro Garavaglia:

“L’assoluzione del viceministro Garavaglia mette fine a tante, troppe chiacchiere inutili. Siamo felici che tutto sia stato chiarito e nel modo migliore. Ora basta con teoremi e fantasie. C’è ancora tanto lavoro da fare per rimettere in sesto questo Paese che ha bisogno di figure di spessore come lui”.