Progetto “scuole sicure”, Cecchetti: “Grande successo”

“Grande successo del progetto ‘scuole sicure’ voluto dal Ministro Salvini. Un plauso alle Forze dell’ordine, Polizia e Polizia locale. I dati attestano la grande attenzione e determinazione del Governo nella lotta senza quartiere alla droga e agli spacciatori: 14,7 chili di droga sequestrati, 31 arresti, 45 denunce all’autorità giudiziaria e 855 fra violazioni amministrative e illeciti accertati. Un’operazione resa possibile grazie ai 2,5 milioni di euro stanziati dal Viminale ora aumentato a 4 milioni per il prossimo anno scolastico, finanziati con il Fondo per la sicurezza urbana, per continuare a difendere i nostri figli da questa piaga”.