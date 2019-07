Il Vicepresidente del Consiglio Regionale Carlo Borghetti: “Intervento sul ponte di Mazzo fondamentale per la viabilità dell’ex polo Expo”.

Ponte di mazzo, finalmente il consolidamento

Alla fine, la lettera firmata dall’assessore ai Lavori Pubblici di Rho Maria Rita Vergani, dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal sindaco di Rho Pietro Romano e diretta al Ministero delle Infrastrutture è servita: sono stati sbloccati e ridestinati gli 8 milioni di euro che la città aspettava da anni per il completamento delle opere viabilistiche del polo fieristico di Rho-Pero. Opere che, tra l’altro, sono state finanziate ma mai realizzate. E di quegli 8, 4,5 saranno utilizzati subito per il consolidamento statico del ponte di Mazzo. La parte restante, invece, per una rotatoria all’incrocio con viale De Gasperi.

Borghetti (Pd): “Soddisfatti”

“Voglio esprimere la mia soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa a favore del ponte di Mazzo di Rho, che nello scorso mese di dicembre avevo portato avanti insieme al collega consigliere regionale rhodense Simone Giudici -dichiara il vice Presidente del Consiglio Regionale, Carlo Borghetti – : in quella occasione, su nostra proposta, Regione Lombardia si era impegnata a interessarsi attraverso il Presidente Fontana presso il Governo per il consolidamento strutturale del ponte di Mazzo”.

“Intervento fondamentale per il progetto MIND”

“Il consolidamento del cavalcaferrovia – conclude Borghetti – oggi precluso ai trasporti eccezionali, agli autocarri e ai mezzi pesanti –conclude Borghetti– è un intervento fondamentale per la viabilità nell’area del polo fieristico che interessa anche il progetto MIND (post Expo), ed è quindi giusto che anche Regione Lombardia faccia la sua parte”.

