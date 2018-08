Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2018, n. 176 la delibera CIPE n. 7, del 28 Febbraio 2018 relativa alla realizzazione della superstrada.

La Gazzetta Ufficiale

“Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Accessibilita’ Malpensa: collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (SS) 11 “Padana superiore” a Magenta e la tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della SS 494 “Vigevanese” Abbiategrasso – Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, tratta a e tratta C. Approvazione del progetto definitivo”, si legge in Gazzetta.

Il via libera

Insomma, nero su bianco, il via libera al progetto tanto discusso e ancora osteggiato da alcuni Comuni dell’Abbiatense.