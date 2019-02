Uno stanziamento di 8 milioni di euro per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell’incidentalità stradale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, di concerto con l’assessore agli Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata Massimo Sertori.

Destinatari

La delibera prevede criteri e modalità di assegnazione di cofinanziamenti pari al 50% riconosciuti alle Province, sino a 300.000 euro; ai Comuni capoluogo, ai Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti ed ai raggruppamenti di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti sino all’importo massimo di 200.000 euro; ai Comuni ed alle Unioni di Comuni sino all’importo massimo di 100.000 euro. A breve sarà pubblicato il relativo bando che consentirà agli enti interessati di predisporre progetti.

Interventi ammessi

Saranno finanziati i seguenti interventi: realizzazione di opere infrastrutturali, installazione di segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, attraversamenti pedonali, piste e percorsi ciclo pedonali; installazione di nuovi impianti semaforici anche pedonali e ciclopedonali, di barriere di sicurezza e di impianti di illuminazione della rete stradale; sistemazione di pertinenze, attrezzature, impianti e servizi per la messa in sicurezza della sede stradale.

Annualità

Gli 8 milioni di euro riguardano il triennio 2019 – 2021 e sono così suddivisi: 2 milioni per il 2019, 2,5 per il 2020 e 3,5 per il 2021.

Costi sociali

Un aspetto significativo è rappresentato dai costi sociali degli incidenti stradali che quantificano gli oneri economici che gravano sulla società a seguito delle conseguenze di un incidente stradale con danni alle persone. Importi significativi che, nel 2017, sono stati oltre 17 miliardi di euro per l’intero territorio nazionale (287,8 euro pro capite) di cui quasi 2,9 miliardi di euro (288,5 euro pro capite) solo per la Lombardia con un’incidenza di poco meno del 17% sul totale nazionale.

Incidenti e mortalità

Nel 2017 in Lombardia (fonte Istat), si sono registrati 32.552 incidentistradali con lesioni alle persone, che hanno causato 423 morti e 44.996 feriti. Con riferimento al contesto europeo, i tassi di mortalità evidenziano una riduzione più consistente in Lombardia rispetto all’Europa. Il territorio lombardo presenta, infatti, un calo di quasi 15 morti per milione di abitanti tra il 2010 e il 2017 (in Europa 13).

Esigenze dei cittadini

“Gli interventi a favore della sicurezza stradale – ha dichiarato l’assessore Riccardo De Corato – sono tra quelli da attuare con priorità. Un provvedimento significativo considerando in particolare il livello di incidentalità degli ultimi anni. Se a questo aggiungiamo i costi sociali diventa sempre più evidente che Regione Lombardia, con proprie risorse, va incontro alle esigenze della popolazione e delle Amministrazioni locali attraverso bandi per il cofinanziamento di interventi infrastrutturali per il contrasto dei fattori di rischio”.