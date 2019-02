“Le fogne devono essere rifatte: basta polemiche sulle piante. Il volume di verde verrà mantenuto. Verrà creato un corridoio sicuro per la mobilità debole tra centro città e stadio, piscina, Pala EXBO e Pala Dozio”.

A distanza di alcune settimane dalle polemiche emerse in merito all’operazione di avvio lavori di rifacimento di Via Roma, la Lega Nord ribadisce l’importanza di portare avanti senza esitazioni il progetto in corso.

Angelo Veronesi, capogruppo consigliare Lega Nord e Presidente della Commissione Urbanistica e Opere Pubbliche, ha commentato

“Creare una pista ciclabile a senso unico non ci pare un progetto che vada nell’interesse della mobilità debole, dei pedoni, delle biciclette: ci stupiamo che simili proposte vengano da chi amministrava la città in precedenza e niente è riuscito a combinare. Su questo tratto di strada dovranno essere rifatte le fogne. Durante l’intervento sulle fogne molte radici dei Bagolari presenti dovranno essere tagliate rendendo le piante instabili e a forte rischio di crollo, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. Se le piante non avessero rotto le fogne, ora non dovremmo essere costretti a tagliarle. Dispiace molto, ma è una necessità tecnica. La Lega Nord ha chiesto di calcolare la quantità di CO2 assorbita dall’attuale volume di verde che dovrà essere necessariamente abbattuto in via Roma e di prevedere di ripiantumare lo stesso volume di verde distribuendolo tra via Roma, i parchi cittadini ed il parco Lura. Il mantenimento del volume di verde è un impegno che ci siamo presi e che garantirà nei prossimi anni non solo il mantenimento, ma addirittura un aumento del volume di verde grazie alla crescita delle nuove piante: siamo il primo Comune ad adottare un simile provvedimento per mantenere il volume di verde e ridurre l’inquinamento. Sono anni che il Comune sostituisce i Bagolari con altre essenze come Aceri e/o Tigli, segno che il problema delle radici non è nuovo e che non ci sono soldi per rifare continuamente i marciapiedi, però nessuno, nemmeno chi adesso protesta e che era a capo delle opere pubbliche nella passata amministrazione, ha mai pensato di prevedere il mantenimento del volume di verde. Non ci può essere una soluzione che vada bene per tutte le esigenze, ma è necessario seguire la soluzione più razionale, duratura e che garantisca la maggiore sicurezza possibile ai cittadini. La carreggiata è appena sufficiente per ospitare marciapiedi, pista ciclabile a doppio senso che avrà finalmente una larghezza di 2 metri e 50 centimetri come previsto dal codice della strada, parcheggi e una corsia di marcia per la auto a senso unico.”