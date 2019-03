“Raccontaci Malnate” un’occasione per confrontarsi con i cittadini

“Raccontaci Malnate”

Parte la serie di incontri “Raccontaci Malnate”. Negli eventi, organizzati dalla candidata sindaca Irene Bellifemine, si avrà modo di discutere, con i cittadini, sul futuro della città e le tematiche importanti per il bene comune.

I contenuti

Ogni serata sarà dedicata a temaiche precise e differenti, per capire e affrontare in modo diretto e pragmatico le problematiche ed i disguidi della città. Il primo incontro si terrà giovedì 21 marzo alle ore 21 presso La casa del Popolo di Gunone. Il primo tema trattato sarà “La città in cui mi diverto” e parlerà di sport, istruzioni, associazioni e cultura.

L’invito

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini, genitori, figli, associazioni di ogni genere al fine di portare proposte, idee, criticità, problematiche e disguidi legati a legati alla vita quotidiana. Si creerà un momnto di ascolto e confronto che possono dare spunti concreti alla coalizione di Irene Bellifemine, alimentando il programma elettorale.

Gli incontri futuri

Gli incontri successivi saranno il 4 aprile a San Salvatore con “La città in cui vivo” per parlare di territorio, mobilità, lavori pubblici, igiene urbana e smart city. L’11 aprile sarà la volta di “La città in cui credo” in Villa Braghenti per affrontare i temi della legalità, trasparenza, sicurezza e prevenzione della corruzione in collaborazione con Libera di Varese. Il 30 aprile si conclude con “La città in cui lavoro” in Sala Consiliare parlando di servizi sociali, lavoro, commercio, turismo e pari opportunità.