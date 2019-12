Il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi azzarda un “rap antipopulista”. Non è il primo politico a puntare sulla musica, nè quello col risultato migliore.

Rap antipopulista, l’esperimento canoro di Librandi

“Sono Gianfranco, ho fatto il militare e non mi faccio fregare”. Montaggio, musica di sottofondo, effetti video e inizia così il “rap antipopulista” di Gianfranco Librandi, deputato saronnese di Italia Viva, in un video che lo stesso ha caricato sui suoi canali social. La tromba della fanfara prima del sottofondo di Natural degli Imagine Dragons e il via al secondo “verso”: “Non vado con Orban, non sono nostalgico, lavoro e studio con impegno e serietà, non vendo demagogia e falsità”. L’esperimento rap di Librandi (non troppo riuscito, ce ne perdoni) frutto di un taglia e cuci di propri fuorionda è solo l’ultimo però di una serie di brani e canzoni scritti da politici. Che la maggior parte delle volte hanno però più il risultato di scatenare qualche risata e ironia che non di promuovere il suo autore tra gli elettori.

Il rap antipopulista di Librandi:

Quando la politica diventa cantante

Come detto, Librandi non è nè il primo, nè sarà probabilmente l’ultimo politico ad affidare alle note la sua comunicazione. Fuoriconcorso, ovviamente, Giorgia Meloni: le sue due “hit” Ollolanda e Sono una Donna sono nate come replica ironica alle sue idee e al suo partito. Se poi le abbiano fatto promozione ottenendo l’effetto contrario è ancora un argomento aperto.

Rimanendo in terra Lombarda, jingle e canzoni hanno accompagnato ogni impegno elettorale dell’eurodeputato leghista Angelo Ciocca:

Non poteva mancare poi il successo di “Famme Cantà”, il brano autoironico del più comico dei politici, Antonio Razzi:

