Reddito di cittadinanza, come richiederlo: incontro M5S ad Albairate

Reddito di cittadinanza: cos'è, come richiederlo, chi ne ha diritto. Su quello che è il provvedimento principale del M5S, i pentastellati albairatesi promuovono un incontro pubblico invitando ad Albairate alcuni esponenti di rilievo del movimento. L'appuntamento è per venerdì 22 febbraio dalle 21 al centro civico di via Pisani Dossi 57. Interverranno l'onorevole Stefania Mammì, il consigliere regionale Massimo De Rosa, la parlamentare europea Eleonora Evi. "Spiegheremo – raccontano i promotori – la misura per il reinserimento nel mondo del lavoro fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle".