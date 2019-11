L’assessore regionale Pietro Foroni, ha spiegato il lavoro che sta svolgendo la Regione Lombardia insieme alla Protezione Civile e a tutti i volontari per fare fronte alle emergenze climatiche e prevenire il dissesto idrogeologico

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile

Regione Lombardia sta lavorando a pieno ritmo per fare fronte alle esigenze del territorio, specialmente nella gestione e nella bonifica dei diversi fiumi che percorrono la pianura padana. Un’operazione fondamentale, spiegata dall’assessore Foroni, che permetterà di arginare il fenomeno degli allagamenti, sempre più frequenti, specialmente a causa delle frequenti piogge, sempre più intense che ogni anno interessano la Lombardia. Estremamente necessaria è però in quest’ottica di prevenzione anche la costante collaborazione con gli organi di Protezione Civile, volontari, ANAS e Vigili del Fuoco, sempre in prima linea nei momenti di gestione dell’emergenza

TORNA ALLA HOMEPAGE