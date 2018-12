La Regione Lombardia finanzia gli studi di fattibilità per il prolungamento della linea metropolitana M3 da Comasina a Paderno Dugnano e della M5 da Settimo Milanese a Magenta, stanziando 138.000 euro.

Regione Lombardia stanzia 138mila euro per le linee M3 e M5

Una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi prevede 138mila euro per gli studi di fattibilità del prolungamento delle linee metropolitane M3 e M5. La delibera approva lo schema di accordo con il Comune di Milano per la redazione e il finanziamento della prima fase dei progetti di fattibilità tecnica ed economica. Il cronoprogramma prevede che entrambi gli studi di fattibilità siano completati e consegnati entro la fine del 2019.

Le parole di Claudia Maria Terzi

“Lo sviluppo della rete è fondamentale per soddisfare la domanda di mobilità tra Milano e la sua vasta area metropolitana. Come Regione promuoviamo e finanziamo l’elaborazione di diverse alternative progettuali per ciascuno dei due interventi, in modo da poter individuare le soluzioni che abbiano il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività”.

