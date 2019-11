Regolamento slot, scatta la tolleranza zero per chi sgarra. A Corbetta il sindaco Marco Ballarini rilancia la campagna contro chi non rispetta il regolamento sulla gestione di apparecchi Slot Machine e VLT in città.

Prima la formazione, poi le multe

“Mi sono da sempre battuto per contrastare la ludopatia, attraverso un minor utilizzo delle slot machines nei locali pubblici, l’informazione a studenti e categorie sensibili e l’attivazione dello sportello in Comune. Dopo un incontro con gli esercenti in cui si è richiamata la normativa regionale del 2015, da oggi parte una nuova attività della nostra Polizia Locale per il controllo degli apparecchi Slot Machine e VLT in città”, annuncia il primo cittadino.

Orari da rispettare, regole sulle macchinette e sulla loro gestione: chi sbaglia sarà sanzionato. Scatta la tolleranza zero in città.

