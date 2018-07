Due nuove assunzioni in municipio.

Assunzioni, ora tocca a impiegato e assistente sociale

Sono già arrivati un nuovo agente di Polizia locale e un impiegato amministrativo, ora due nuove assunzioni in Comune: le new entry saranno un assistente sociale e un impiegato amministrativo contabile. Le prime due figure sono entrate a far parte della squadra comunale utilizzando graduatorie di concorsi di altri Comuni o mobilità, i due nuovi posti saranno coperti tramite concorso diretto.

Le prove

Sulla Gazzetta Ufficiale, così come sul sito web del Comune di Rescaldina, sono stati pubblicati i bandi per impiegato amministrativo-contabile e assistente sociale. Si possono candidare, per quest’ultima figura, persone iscritte all’albo degli Assistenti sociali, per la prima quanti siano in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale o titolo equipollente e, naturalmente, con laurea in economia e commercio, economia aziendale o equipollenti.

Le prove selettive si svolgeranno, per entrambi i concorsi, a settembre. Le domande vanno presentate entro il 9 agosto 2018 per il posto di assistente sociale ed entro il 12 agosto per la figura di impiegato.

Il commento del sindaco

“A Rescaldina – spiega il primo cittadino Michele Cattaneo – l’ultimo concorso risale al 2010 e siamo quindi di fronte a un cambiamento di rotta auspicato e coltivato fin dall’inizio del nostro mandato amministrativo: l’incremento del personale permette non solo una migliore distribuzione dei carichi di lavoro ma anche l’ingresso di nuove capacità e competenze che permetteranno di rispondere sempre meglio alle esigenze dei cittadini. Vorrei ringraziare – conclude – tutte le persone che stanno lavorando alla gestione di queste due procedure concorsuali: si tratta di un grosso sforzo per il nostro personale che condivide con noi l’urgenza di creare a Rescaldina una macchina comunale efficiente dove lavorare sia bello, stimolante e arricchente”.

